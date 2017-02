Forsvarets Kommunikationsstrategi 2014 - 2017

Strategien identificerer tre indsatsområder: "Styrket medarbejderkommunikation", da medarbejderne er Forsvarets vigtigste ressource. "Relevant forsvar" er et indsatsområde, der skal udbrede kendskabet til Forsvarets opgaver i Danmark i rammen af Rigsfællesskabet og i internationale operationer, og sidst indsatsområdet "Moderne forsvar" som skal medvirke til at give et bredt og nuanceret billede af Forsvaret.